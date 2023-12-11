16.5 مليون دولار.. تعرف على توزيع جوائز بطولة كأس العالم للأندية

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، غدا الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية، بمواجهة تجمع اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من اللقاء الافتتاحي بنظيره الأهلي المصري، فيما سيبدأ مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي مشوارهما من الدور نصف النهائي.

تغييرات عديدة

في النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت عام 2000، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموع جوائز بلغ 28 مليون دولار إلى المشاركين.

حصلت الأندية التي أنهت البطولة من المركز الخامس إلى الثامن على 2.5 مليون دولار، بينما حصل المركز الرابع على 3 ملايين دولار، والمركز الثالث على 4 ملايين.

أما الوصيف فحصل على 5 ملايين، في مقابل 6 ملايين للفائز حينها وكان هو نادي كورينثيانز البرازيلي.

ومع توقف البطولة وعودتها في 2005، قرر الفيفا توزيع مبالغ مختلفة عن النسخة الافتتاحية، فانخفض إجمالي المبلغ إلى 16 مليون دولار، حيث حصل البطل على 5 ملايين، فيما نال وصيفه 4 ملايين دولار.

صاحب المركز الثالث حصل على 2.5 مليون، مقابل 2 مليون للمركز الرابع، و1.5 مليون للمركز الخامس ومليون دولار لصاحب المركز السادس.

وفي نسخة 2007، تم زيادة المبلغ الإجمالي نصف مليون دولار ليصبح 16.5 مليون دولار.

وفي النسخة الحالية، من المقرر أن تكون القيمة الإجمالية للجوائز 16.5 مليون لتوزع كالآتي :

البطل: 5 ملايين دولار.

الوصيف: 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: مليون دولار.

المركز السابع والأخير: 500 ألف دولار.