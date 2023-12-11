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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب لا يتكرر كثيرًا.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفى حساب نادي ليفربول الإنجليزي، باللاعب المصري محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200 مع ليفربول في جميع المسابقات.

وقال حساب ليفربول عبر منصة اكس "تويتر سابقا:" 327 مباراة .. 200 هدف.. 81 تمريرة .. لاعب لا يتكرر كثيرًا".

محمد صلاح يسجل 200 هدف

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول، واحتل بذلك المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بوصوله إلى الهدف رقم 200 في جميع المسابقات، وذلك بعد تسجيله في مرمى كريستال بالاس في المباراة الجارية الأن.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب غير إنجليزي يصل إلى 200 هدف مع ليفربول، مما يُعزز تألقه الاستثنائي في النادي.

مشاركة صلاح كأساسي أمام كريستال بالاس اليوم ستكون مباراته رقم 301 مع ليفربول في مختلف المسابقات، ما يعكس الإسهام الكبير والاستمرارية في أدائه مع الفريق.

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