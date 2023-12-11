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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من طلاب جامعة بنها للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية لليوم الثاني علي التوالي إقبالا كبيرا من طلاب جامعة بنها ومنسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
كما شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات للمغتربين بمدينة بنها إقبالا متزايدا من طلاب الجامعة المغتربين من غير أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة بأصواتهم فى الانتخابات.
من جانبه أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بوعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة خاصة المغتربين من غير أبناء المحافظة والذي يصل عددهم إلي 30 ألف طالب للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

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