أثناء زيارة المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، للجنة كلية زراعة سابا باشا، أعرب برلمان البحر المتوسط عن إعجابه بسير العملية الانتخابية. وقد تميزت هذه العملية بالنزاهة والشفافية.

جهود المواطنين وكثافة الحضور

لاقت العملية الانتخابية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث أشادت اللجنة بكثافة الحضور وحرص المواطنين على مشاركة فعّالة في اختيار مصيرهم. يُذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية تضم 34 عضوًا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، ويتناول قضايا تحدياتها المشتركة.

انطلاق العملية الانتخابية في الإسكندرية

في صباح يوم الاثنين، انطلقت الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية في ٥٣٣ لجنة، موزعة على جميع الدوائر الانتخابية. تم التأكد من بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية و١٨ لجنة عامة بالإسكندرية، وتم توفير قاضٍ في كل لجنة فرعية بينهم قاضيتان.

تفاصيل حول العدد الإجمالي للناخبين والتنظيم الفعّال للعملية

يتجاوز إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، حيث تضم المحافظة 18 لجنة عامة تنقسم على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. يصل عدد المراكز الانتخابية إلى 351 مركزًا انتخابيًا، واللجان الفرعية تصل إلى 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين والتي تصل إلى 36 لجنة.

انسيابية العملية الانتخابية ودور القضاة في تأمينها

تأكدت غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية من استلام كل قاضٍ لجنته مع انطلاق الانتخابات. هذا يظهر الانسيابية الفعّالة للعملية والدور المهم الذي يلعبه القضاة في تأمين نجاحها.

في الختام ، يُظهر الانتخاب الرئاسي في الإسكندرية نموذجًا للشفافية والنزاهة. المشاركة الواسعة من قبل المواطنين والتنظيم الفعّال للعملية يعكسان التفاني في اختيار مستقبل البلاد. إن برلمان البحر المتوسط يستحق التقدير لدوره الهام في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.