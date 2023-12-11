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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي لذوي الإعاقة: لأول مرة إمكانية التصويت لأصحاب ضعف الوظائف البصرية بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال حسام الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن ذوي الإعاقة أصبحوا فاعلين في بناء و تنمية الوطن، مؤكداً أن الدولة المصرية عملت على دعم و تأهيل ودمج و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

الانتخابات الرئاسية 2024


وأضاف حسام الامير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة فهمي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ذوي الهمم أصبحوا يشعرون بحجم المكتسبات التي حصلوا عليها وانهم فاعلين داخل المجتمع.

 

وأشار المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة إلى، أنه لأول مرة إمكانية التصويت لذوي الإعاقة البصرية بالإنتخابات الرئاسية ، من خلال طريقة الإقتراع "برايم".

 

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