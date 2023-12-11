نتنياهو يعلن تولي إسرائيل مسئولية الأمن في غزة بعد الحرب

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، أن “إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من قطاع غزة”.

وزعم أن “حركة حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع”.

وكان نتنياهو، قال في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، إن الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا هنا والآن.

وأضاف في هجوم غير مبرر ولا أساس له علي السلطة الفلسطينية، أن “الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا هنا والآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل”.

ورفض نتنياهو التعليق على الوضع الحالي في الشمال حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات منذ بداية الحرب.

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه ليس لديه جدول زمني بشأن متى سيتمكن الإسرائيليون الذين نزحوا بسبب الحرب في تلك المناطق من العودة إلى منازلهم.

مشكلة إسرائيل

وقال نتنياهو، إن إيران إذا سلحت نفسها بأسلحة نووية، فستكون مشكلة إسرائيل على المدى الطويل.

وأضاف في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، أن “إذا سلحت نفسها بأسلحة نووية، فستكون مشكلة إسرائيل على المدى الطويل. يجب أن يكون التزامنا بهذا أولا وقبل كل شيء.. ليس لدينا أي حل وسط في هذا الشأن”.

وردا على سؤال من أعضاء الكنيست عما إذا كان الإجراء المحدد ضد حماس لا يحول الانتباه عن طهران، أجاب نتنياهو: “بالنسبة لي، لا يوجد تحويل للانتباه حول هذه القضية .. يجب التعامل مع النظام الإيراني.. لن أخوض في التفاصيل هنا”.