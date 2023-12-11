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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدود لبنان تشتعل.. تبادل كثيف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه ضرب موقعا عسكريا لـ حزب الله في جنوب لبنان بعد عدة عمليات إطلاق نار من المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لـ حزب الله". 

وأضاف أنه تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران.

وقال حزب الله في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه أطلق قذائف مدفعية على ثكنات برانيت، قائلا إن أفعاله كانت دعما لغزة. 

وأضاف حزب الله في بيان له إن الثكنة تعرضت لـضربة مباشرة.

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