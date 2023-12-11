سنسوي لبنان بالأرض.. وزير المالية الإسرائيلي يتوعد حزب الله

توعد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حزب الله وذلك في ظل تبادل الصواريخ والقصف بينهما.

وحسب موقع "لبنان 24"، قال سموتريتش إن حزب الله يدرك جيداً أنه إذا تجرأ فسيكون التالي، مهددًا بالقول: "سنُسوّي بيروت ولبنان بالأرض".

وفي وقت سابق، قال عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، أشار فضل الله، إلى أن “التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة”.

وأضاف أن “حزب الله يرد على التصعيد، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران”.