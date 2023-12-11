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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يرد على العدوان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية.. واستشهاد لبناني

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطن يبلغ من العمر ثمانين عاما في قصف إسرائيلي على بلدة الطيبة، في استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وسط رد من حزب الله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدتي يارون ومحيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.


وقالت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصادر عسكرية أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا عسكريا لحزب الله.
 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن 5 قذائف أطلقت من جنوب لبنان باتجاه بلدة المنارة في الجليل الأعلى.
 

وأكد حزب الله أنه استهدف ثكنة برانيت بالقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة
كما ذكر حزب الله أنه استهدف بصواريخ بركان موقع الراهب وحقق إصابات مباشرة كذلك.

وأفاد حزب الله باستهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحدوث إصابات مباشرة.

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