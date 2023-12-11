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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف الهاون.. ضربات قوية لكتائب القسام على جنود الاحتلال في خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، أنها تدك حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنها تدك تحشدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس في جنوب قطاع بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، من اليوم، قالت كتائب القسام إنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم

وأضافت كتائب القسام، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

على الجانب الآخر، قالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذته كتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.

بصواريخ "رجوم".. كتائب القسام تستهدف مستوطنة نير إسحاق

كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية

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