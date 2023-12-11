قيادي بمستقبل وطن: مشاركة 45% من إجمالي الناخبين بالانتخابات الرئاسية انتصار تاريخي لمصر

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة 45% من إجمالي الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 يمثل انتصارا تاريخيا للدولة المصرية وتكشف وعى هذا الشعب، حيث ضرب المصريين أروع الأمثال في المشاركة الإيجابية للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم، وننتظر مشاركة المزيد من الناخبين خلال الساعات المقبلة وفي اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية، داعيا جميع المواطنين الذين لم يشاركوا أن يذهبوا إلي صناديق الاقتراع واستثمار الوقت المتبقي من التصويت المحدد سابقا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال "رزق"، إن هذه النسبة غير المسبوقة حتى الآن في المشاركة بالانتخابات الرئاسية تؤكد نجاح الدولة المصرية على إقامة الانتخابات تعددية تشهد منافسة قوية وواسعة بين 4 مرشحين ولكل منهم رؤيته وبرنامجه، كما أن هذه النسبة تشير أيضا إلى أن الشعب المصري يهتم برسم مستقبل الوطن واختيار من يقوده خلال الـ6 سنوات الماضية، وحريص على أن يقف بجانب وطنه في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هناك إقبالا كبيرا للغاية من جانب الناخبين في مختلف محافظات مصر، ومشهد الطوابير هو الغالب في اللجان الانتخابية، وهناك مشاركة واسعة من مختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة أو كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث إن الشعب المصري دائما ما يلبي نداء وطنه، ويقف مع بلاده في كل المراحل الصعبة وكان حريصا على أن يدلى بصوته ويؤدى حقه الدستورى ليصنع المستقبل له ولأبنائه.

وأشار "رزق"، إلى أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق والتي وصلت إلى 30 مليونا خلال يومين حتى الآن هو مشهد رائع يؤكد إيمان المصريين بالديمقراطية في ظل عرس انتخابي رائع، يجسد أهمية هذا الاستحقاق الدستوري واهتمام الناخبين على الإدلاء بآرائهم، حيث إن المصريين يحرصون دائما على ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور، ودائما ما يحرص على الوقوف بجانب الدولة الوطنية، ويرسل رسائل للداخل والخارج بأنه مع الاستقرار واستطاع أن يظهر مصر بالمكانة التي تستحقها دوليا.