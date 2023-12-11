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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب في غزة وصلت إلى حدود لبنان واليمن وإيران.. الأمر يتصاعد

الاحتلال
الاحتلال

حذر مراقبون من أن الحرب صارت بالفعل قريبة من ٣ دول هي لبنان واليمن وإيران، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكر موقع بيبا نيوز.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الحرب في غزة لم تبدأ بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، خلال منتدى عقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن الحرب في غزة وصلت إلى جبهتي لبنان واليمن.

وقال حسين أمير عبد اللهيان إن الجماعات الوكيلة لا تقاتل في لبنان واليمن.


واردف وزير الخارجية الإيراني أيضا أن حماس هي حركة تحرر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا له، إذا بقيت إسرائيل والولايات المتحدة في غزة لمدة 10 سنوات أخرى، فلن تتمكن من القضاء على حماس.
لكن خطر الحرب صار يتزايد كل يوم وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي ذلك فيما أجبر أنصار الله الحوثيون سفينة أخرى متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر.
واعلنت الجماعة اليمنية في العاصمة صنعاء، أنهم أجبروا سفينة متجهة إلى إسرائيل على العودة يوم الأحد 10 ديسمبر أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر، في مخالفة للتحذيرات الصادرة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت يوم السبت أنها لن تسمح لأي سفن متجهة إلى إسرائيل أو عائدة منها بالمرور عبر باب المندب ، المضيق الضيق الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب حتى تنهي إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة. ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحاصرة. وكان يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن ، السبت، أنهم سيستهدفون مثل هذه السفن بغض النظر عن جنسيتها.

لكن سريع قال إنه سيتم السماح للسفن المتجهة إلى غزة محملة بالإمدادات الإنسانية بالمرور. وقال أيضًا إن السفن غير المتجهة إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكنها مواصلة أنشطتها التجارية كما كانت من قبل.  

وفي نوفمبر قال الحوثيون إن السفن القادمة من إسرائيل هي أهداف مشروعة للهجوم. وفي وقت لاحق، استولوا على سفينة " جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واستهدفوا في الأيام الأخيرة عدة سفن أخرى متجهة إلى إسرائيل.

وبسبب هذه الهجمات، اضطرت العديد من السفن التجارية الإسرائيلية إلى تغيير مساراتها، حيث سجل ميناء إيلات الإسرائيلي خسارة بلغت حوالي 85٪ في أعماله وفقًا لتقارير وسائل الإعلام . كما أطلقت الحكومة التي يقودها الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إيلات.

قالت حركة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، إنها ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وتصعد الجماعة المتحالفة مع إيران من مخاطر نشوب صراع إقليمي وسط حرب وحشية تشنها إسرائيل.

 

تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية الأسبوع الماضي، مما دفع مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى التدخل.

كما استولى الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن وساحل البحر الأحمر، الشهر الماضي على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا لها صلات بشركة إسرائيلية.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات على السفن وألقتا باللوم على إيران لدورها في دعم الحوثيين. وتقول طهران إن حلفاءها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.

 

 

 

 

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