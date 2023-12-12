مليون ضحية وحظائر دجاج| كارثة عبودية الديون تتفاقم في الهند.. والنساء أكثرهم تضررا

لمدة أسبوع تقريبًا في الصيف الماضي، تقول شانتا باي، وهي عاملة مزرعة، إنها كانت محتجزة في حظيرة دجاج في مزرعة نائية على مشارف قرية في ولاية كارناتاكا الجنوبية في الهند، حيث تم حبسها في غرفة ضيقة مع نساء أخريات، وقد استخدموا زاوية الحظيرة للذهاب إلى الحمام، وقد كان زوجها جيرام، وهو أسير أيضًا، مقيدًا في حظيرة أبقار قريبة.

ويقول الزوجان إنهما كانا من بين عشرات من عمال المزارع من ولاية ماهاراشترا المجاورة الذين كانوا محتجزين فيما يسمى "عبودية الدين" من قبل المقاول الذي أحضرهم للعمل في المزارع خلال موسم حصاد قصب السكر، وتعني هذه العبارة أنهم مدينون للمقاول ولن يتم إطلاق سراحهم حتى يقوموا (أو أقاربهم) بسداد الدين، وهو ما يكشف كارثة عبودية الدين المتفشية في مناطق مختلفة بالهند، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة NPR الأمريكية.

لن تخرجوا قبل دفع 100 ألف رويبة

"قيل لنا إننا لم نقم بعمل كافٍ لتغطية المبلغ الذي دفعه لنا، وقال إننا ندين له بمئة ألف روبية أي ما يعادل 2400 دولار، ولن يسمح لنا بالرحيل إلا إذا رددنا له المبلغ" .. هكذا قالت شانتا باي وهي تشعل ناراً صغيرة لتحضير العشاء - حصة متواضعة من العدس والخبز المسطح، خارج منزلها المكون من غرفة واحدة في دارور، وهي قرية في منطقة بيد في ولاية ماهاراشترا، وشانتا باي هي عاملة يتم تعيينها من قبل المقاولين للعمل في حقول قصب السكر ومصانع السكر في المنطقة التي يطلق عليها اسم "حزام السكر" في الهند.

وقالت شانتا: " قال المقاول إنني لا أعمل وفقًا للعقد، ولكن كل يوم أقوم بملء سيارتين كاملتين بالحصاد، دون أخذ يوم إجازة، حتى في الأيام التي كنت مريضة فيها، كان يتوقع منا أن نعمل"، ومن المحتمل أن جيرام كان مقيدًا لأنه كان يعتبر أكثر عرضة لخطر الهروب من زوجته، ويتذكر أنه أثناء أسرهم، "كل ما كانوا يطعموننا هو القليل من الأرز والماء، مرة واحدة في اليوم، وكان المكان الذي احتجزنا فيه قذرًا، كما أخذ هاتفنا حتى لا نتمكن من طلب المساعدة".

العمر في حقول قصب السكر

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد نشأت شانتا باي بالقرب من حقول قصب السكر، وبدأت العمل الزراعي في سن مبكرة، حيث ساعدت والديها خلال موسم الحصاد، وتقول: "أعمل منذ أكثر من 40 عاماً، منذ أن كنت طفلة، وأولى ذكرياتي كانت في حقول قصب السكر، ثم في مصانع السكر لاحقاً، وبعد أن تزوجت من جيرام، قام الاثنان بتشكيل كويتا - وهو مصطلح يستخدم بالعامية لتعريف وحدة مكونة من عاملين، عادة ما يكونان زوجين - وسعى للحصول على عمل مماثل من المكادام في قريتهم".

وأوضح دي إل كاراد، نائب الرئيس الوطني لمركز نقابات العمال الهندية، ومقره في مدينة ناسيخ، أن هناك عقدًا بين مالك المزرعة أو عمال المصنع والمكادام، الذين يتقاضون أجورهم مقدمًا ويدفعون أيضًا الكويتا مقدمًا، في ولاية ماهاراشترا، وأضاف: "يتم بعد ذلك نقلهم - غالبًا ما يكونون محشورين في شاحنات أو على متن جرارات - إلى المزارع حيث من المتوقع أن يعيشوا ويعملوا في ظروف مزرية، وفي هذه المواقع النائية، لا يحصلون إلا على القليل من الموارد أو الرعاية الطبية أو أي شكل من أشكال الدعم القانوني".

لماذا تستمر العمالة الاستعبادية على الرغم من الحظر؟

وأثناء وجود هؤلاء العمال هناك بتلك المناطق، يُتوقع من العمال تقديم عدد معين من أيام العمل يتوافق مع المبلغ المالي الذي يتلقونه، وأضاف المسئول النقابي الهندي: "لكن إذا لم يتمكنوا لأي سبب من الأسباب من توفير عمل يعادل المبلغ الذي حصلوا عليه، فمن المتوقع منهم أن يدفعوا المقدم . هذا هو تعريف العمل بالسخرة"، ويعود تاريخ العمل الاستعبادي – الذي يعتبر أحد أنواع العمل القسري بسبب مصطلحاته القسرية – إلى قرون مضت، وفي الهند، ينشأ ذلك من الأنظمة الإقطاعية التي يدعمها التسلسل الهرمي الطبقي، والذي يستمر على الرغم من كونه محظورًا - وهذا يجعل من الصعب على أفراد الطبقات الدنيا العثور على وظائف كريمة تدفع أجورًا عادلة، كما يقول كاراد.

وعلى الرغم من أن البرلمان الهندي حظر العمل الاستعبادي في عام 1976 بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم القضاء عليه بالكامل على الإطلاق، وقد وثقت هيئات مثل منظمة العمل الدولية انخفاضاً في انتشار العمل الاستعبادي، ولكنها وجدت أنه استمر بأشكال مختلفة في المناطق الريفية، وغالباً ما كان يستهدف الناس من المجتمعات التي تم تهميشها بسبب النظام الطبقي في الهند.

كارثة يصعب تحديد حجمها

وتعد تلك الظاهرة كارثة يصعب تحديد حجمها، حيث يمثل الحصول على إحصاء فعلي للعمال القسريين تحديًا، وذلك نظرًا لأن هذا النوع من العمل لا يزال محظورًا، فإن البيانات تعكس فقط الحالات التي تم الإبلاغ عنها لشرطة الولاية: إجمالي 2235 حالة عمل قسري مسجلة في الهند في عام 2021، بزيادة عن 1141 حالة في عام 2019 . ومع ذلك، يقول كراد، بناءً على الروايات التي جمعتها منظمته، فإن أعداد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير في ولاية ماهاراشترا وحدها.

"لقد طالبنا الحكومة بإجراء مسح اقتصادي على مستوى الولاية للقوى العاملة، ودراساتنا الخاصة تقدر هذا العدد من العمال المستعبدين بـ850,000، ولكن بالنظر إلى طبيعة العمل المهاجرة، يمكن أن يكون أعلى، وربما أكثر من 1.1 مليون]"، قال كراد، وهو يشارك التقديرات من مسح أجرته المنظمة من قرية إلى قرية في عام 2019. وأضاف: "ما يقرب من 40٪ من هؤلاء هم من النساء".

يؤدي تغير المناخ إلى المزيد من وظائف "عبودية الديون"

ويقول الباحثون إن تغير مناخ الأرض أجبر المزيد من الناس على البحث عن وظائف "عبودية الديون"، فعندما تفشل المحاصيل المحلية بسبب الجفاف، قد يشعر العمال في هذه المزارع أنه ليس لديهم خيار سوى السفر إلى أماكن حيث يمكنهم كسب لقمة العيش، حتى لو كان ذلك يعني أنهم يجب أن يوافقوا على ظروف العمل القسري، كما أصبح سداد مستحقات المقاولين أكثر صعوبة الآن أيضًا، ويقول شورو داسجوبتا، خبير اقتصادي بيئي وزميل زائر في كلية لندن للاقتصاد، والذي درس تأثير تغير المناخ على القوى العاملة في شبه القارة الهندية.

وتعرضت صناعة السكر – التي كانت الهند المنتج الرئيسي للسكر على مستوى العالم حتى العام الماضي – لعدد متزايد من حالات الجفاف التي أثرت سلباً على محصول يستهلك الكثير من المياه، وفي الواقع، هدد شهر أغسطس الأكثر جفافًا منذ 123 عامًا بخفض إنتاج قصب السكر في الولاية للعام المقبل، ومن المتوقع أن يكون الأدنى منذ أربع سنوات، لذا فإن أصحاب المزارع والمصانع، الذين يواجهون تناقص العائدات، يدفعون للعمال أجوراً زهيدة في كثير من الأحيان، وقال كراد: "في الوقت الحالي، سيصل المبلغ المقدم إلى 276 روبية [ما يزيد قليلاً عن 3 دولارات] لقطع طن واحد من قصب السكر، ومع ذلك، فإن هذا المبلغ أقل من الحد الأدنى للأجور ولم تتم مراجعته منذ عام 2014"، وأضاف أنه بمعدل الأجور هذا، من غير المرجح أن تتمكن معظم الأسر من سداد المبلغ الذي تتلقاه، مما يجبرهم على اقتراض المزيد من المال والبقاء في عبودية الديون، وقال كراد: "إنها حلقة مفرغة".

ما حدث أخيرًا مع شانتا باي وجيرام

عاد شانتا باي وجيرام في النهاية إلى المنزل بعد قضاء ما يقرب من شهر في الأسر، وبعد انقطاع الاتصال بوالديه لمدة أسبوع تقريبًا، سافر ابنهما الأكبر إلى المزارع في جميع أنحاء المنطقة بحثًا عنهما، وقال شانتا باي : "لقد أخذوا هواتفنا حتى لا نتمكن من الاتصال به، لكنه وجدنا وتوسل إلينا لإطلاق سراحنا، لكن المقدم لم يتزحزح"، وقالت: "كان عليه بعد ذلك أن يأخذ قرضاً من مقاول آخر لدفع ثمن إطلاق سراحنا"، ومثل والديه، سيتعين عليه سداد قرضه في الحقول في موسم الحصاد القادم.

ودفع الابن ما يعادل نحو 1800 دولار للمقدم لضمان إطلاق سراح والدته، واحتجز جيرام لفترة أطول لأن الأسرة لم تتمكن من شراء المبلغ الكامل الذي طلبه المقاول، وأضافت: "لقد دفعنا 50 ألف روبية أخرى لإطلاق سراحه"، مضيفة أن المقاول هددهم لمنعهم من التحدث إلى الشرطة، وقال إننا إذا اشتكينا إلى الشرطة فسوف يقتلنا، وشعرنا بالخوف ولم نترك شيئًا، فقد أخذ كل شيء: هواتفنا، وملابسنا، وأوانينا ومقالينا، ومراتبنا، وأغطية الأسرة، وبقايا حصصنا الغذائية، ماذا يمكننا أن نفعل؟ لدينا قال شانتا باي: "لا قوة. نحن فقراء".