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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يعلن تدشين جائزة جديدة العام المقبل| ما هي؟

حفل الكاف
حفل الكاف

أشاد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال حضوره حفل جوائز الكاف اليوم الاثنين في مراكش، بقدرة المغرب على احتضان الأحداث الكروية المختلفة.

وأضاف المسؤول الجنوب إفريقي: "كما أن المغرب، بنجاحه الباهر في مونديال قطر، ضاعف العبء على بقية المنتخبات الإفريقية مستقبلا".

وأردف: "في النسخة المقبلة من الحفل، سندشن جائزة للحكام، من أجل تحسين أدائهم، خصوصا أنهم رقم مهم في معادلة نجاح كرة القدم الإفريقية".

وتابع موتسيبي: "ينتظرنا عرس إفريقي كبير، وهو الكان.. واليوم يمكن القول، وأنا أتابع هذه الوجوه من مختلف الأجيال، وما قدمته لهذه القارة، إنه يحق لنا الفخر بهذه الأسماء الرائعة وتاريخها المجيد".

وستقام بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات.

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