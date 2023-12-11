القناصة منتشرة.. إصابة طبيب برصاصة في مستشفى العودة شمال غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، إن جراحا يعمل لدى المنظمة أصيب داخل مستشفى العودة في شمال غزة برصاصة أطلقت من خارج المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها وفقا لشبكة CNN: "أفاد زملاؤنا أن القناصة الإسرائيليليون يحيطون بالمستشفى ويطلقون النار على من بداخله".

وقال رينزو فريك، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، إن "التقارير الواردة من مستشفى العودة مروعة، ونحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين في الداخل".

وأضاف أن مستشفى العودة يعمل "بطاقم طبي والعديد من المرضى في حالة خطيرة"، واصفا أي استهداف للعاملين في المجال الطبي بأنه "أمر مستهجن تمامًا وغير إنساني تمامًا".

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن اثنين من أطبائها كانا من بين 5 عاملين صحيين قتلوا في مستشفى العودة منذ 7 أكتوبر.

وقال فريك: "تعرض مبنى المستشفى أيضًا لأضرار جسيمة في القصف والقتال، إلى جانب العديد من المستشفيات الأخرى في شمال القطاع، والإمدادات تتضاءل، مما يزيد من تقويض قدرة الأطباء على علاج المرضى".