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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد علا رامي.. تزوجت فنانا شهيرا وهذه أهم أعمالها

علا رامي
علا رامي

تحتفل الممثلة علا رامي اليوم 12 ديسمبر بعيد ميلادها  ،لمع اسمها في الفترة الأخيرة ومما زاد من شهرتها بالإضافة إلى موهبتها، كونها شقيقة الممثلة سحر رامي ، بدأت بالتمثيل في عمر مبكر وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وفي السطور الآتية سنتعرف على أهم أعمالها في عالم السينما و الدراما .

 

قدمت علا رامي بالعديد من الأدوار في المسلسلات والمسرحيات وحازت على إعجاب الكثير من الجماهير والمنتجين والمخرجين إلا أن بدأت بالفن وثامت بالكثير من الأدوار ومنها :

 

في عالم السينما :

 

السمان والخريف ، ابن تحية عزوز.

صائد الأحلام ،المشاغبون في إجازة نص السنة.

الزواج والصيف ، نقولك ولا تزعلش.

جريمة في الحي الهادئ ، هروب.

الحب قبل الخبز أحيانا، صاحب الإدارة بواب العمارة.

 

في الدراما :

 

رأفت الهجان (الجزء الأول) ، الحب في حقيبة دبلوماسية.

الأخوة زنانيري ، ترويض الشرسة.

حكايات مستر أيوب ومسز عنايات.

يوميات ونيس (االجزء الرابع والخامس والسابع).

أحلام وسنابل.

 

المسرحيات التلفزيونية:

 

الطفلة و العجوز بدور لميس

 

حياتها الشخصية

 

تزوجت الفنانة علا رامي من الفنان والممثل المصري إيهاب خورشيد هو من مواليد 1939م، ارتبط إيهاب خورشيد بـ علا رامي بعد قصة حبٍ طويلة، وأنجبا طفلهما الوحيد “عمر”، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً حيث انفصلا دون إعلان .

 

يذكر أن خورشيد قد فارق الحياة إثر توقف قلبه في العام الماضي في 19 سبتمبر عام 2021 تاركاً خلفه مسيرة فنية مشرقة من الأعمال الناجحة في السينما المصرية.

 

وانتشر في أكتوبر عام 2010 م أخبار عن زواج الفنانة علا رامي من المغني المصري نادر أبو الليف، ولكن أبو الليف نكر هذه العلاقة، وصرح بأنها مجرد علاقة صداقة، وبعد وقت قصير أعلن خبر زواجهما، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، فقد انفصلا بعد سنة واحدة فقط من الزواج.

علا رامي

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