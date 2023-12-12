أخبار الفن.. روجينا تشارك في الانتخابات الرئاسية.. تارا عماد ترد على انتقادات لهجتها في مسلسل العودة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن روجينا وتارا عماد:
روجينا تشارك بصوتها في الانتخابات الرئاسية .. صورة
حرصت الفنانة روجينا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت أول أمس وتستمر لمدة 3 أيام.
تارا عماد ترد على انتقادات لهجتها في مسلسل العودة.. فيديو
حلت الفنانة تارا عماد ضيفة عبر برنامج ET بالعربي، وكشفت عن الأمور الفنية والتحدي الأصعب في مسلسل "العودة".
في عيد ميلاد ماجدة زكي.. تعرف على اهم محطاتها الفنية الناجحة
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي والتي قدمت اعمالا هامة واستطاعت ان تخطف قلوب الجمهور باعمالها .
فيلم «شقو» يدخل مرحلة اللمسات النهائية في المونتاج ..صورة
دخل فيلم «شقو»، مرحلة اللمسات النهائية في المونتاج بعد فترة تصوير، وهو من بطولة النجم عمرو يوسف استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر 2024.