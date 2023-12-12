تارا عماد ترد على انتقادات لهجتها في مسلسل العودة.. فيديو

حلت الفنانة تارا عماد ضيفة عبر برنامج ET بالعربي، وكشفت عن الأمور الفنية والتحدي الأصعب في مسلسل "العودة".

وقالت تارا عماد: "الناس اللي بتقول ليه لهجتي في المسلسل مش 100% صعيدي، ده عشان الشخصية اتعلمت في القاهرة فبالتالي لهجتها كان لازم يكون فيها فرق عن اللي حواليها".

وأضافت: "لكن أنا كنت بحاول أتقن اللهجة جدا حتى في كلامي مع عيلتي وأصحابي كنت بقول كلمات صعيدي عشان لساني يكون واخد على طريقة النطق".

وتعرض حاليا أولى حلقات المسلسل على قناة دي إم سي، من بطولة شريف سلامة وعصام السقا وتارا عماد ووليد فواز وصفاء الطوخي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل العودة

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

أبطال مسلسل العودة

بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.