عصام خليل: حجم المشاركة بالانتخابات فاق كل التوقعات.. ونقترب لأرقام قياسية غير مسبوقة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حجم المشاركة بالانتخابات الرئاسية فاق كل التوقعات والتقديرات، في ظل الحضور الكثيف من جميع الفئات منذ اليوم الأول.

وأضاف عصام خليل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" :"فوجئنا بالتنوع من حيث الناخبين في الساعات الأولى، سوءا الشباب وكبار السن، والسيدات".

وأشاد عصام خليل، بالتسهيلات والإجراءات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وخاصة لذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أن حجم المشاركة حتى الآن اقتربت للأكثر من 45% ونحن نقترب لأرقام قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الانتخابات.