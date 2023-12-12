عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| الشحات: تحقيق أرقام مميزة يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن جماهير الأهلي دائمًا لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.

وقال الشحات: «مارسيل كولر دائمًا يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوي، خصوصًا أن هذه البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرفة بكل تأكيد».

وأضاف: «المشاركة في كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائمًا تحسب للنادي الأهلي، خصوصًا أننا نشارك في النسخة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة خلال النسخة الحالية من أجل جماهير الأهلي، وأنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «حققت مع نادي العين الإماراتي الميدالية الفضية، وكان إنجازًا كبيرًا بكل تأكيد وكنت سعيدًا بذلك، ومع النادي الأهلي حققت الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل والوصول للمباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ذلك».

وواصل: «كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة إليَّ ويحملني مسئولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية».

وأكمل: «الأهلي نادٍ كبير وعظيم ولديه أحسن جمهور في العالم من وجهة نظري، والجماهير دائمًا تدعمنا ونسعى لإسعادهم، والمشاركة للمرة الرابعة إنجاز يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات والأرقام والاستمرار في المشاركة بمونديال الأندية».

وبسؤاله عن أبرز الأحداث في مشواره خلال المشاركة بالبطولة، قال: «كأس العالم للأندية دائمًا تشهد مباريات قوية، ولكن أبرز المواجهات بالنسبة إليَّ هي اللعب أمام نادي ريال مدريد الإسباني مرتين، الأولى خلال وجودي مع فريق العين الإماراتي والثانية مع الأهلي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية».

وأضاف: «جمهور الأهلي دائمًا في كل مكان يدعم ويساند الفريق في أي دولة نوجد فيها، ودائمًا يصنع ملحمة كبيرة وهذا أمر يحسب لهم، ويكونون حريصين على دعم اللاعبين في مختلف البطولات، ونشكرهم دائمًا لأنهم حريصون على أن يكونوا في ظهر الفريق، ونسعى لإسعادهم خلال البطولة القادمة».

وختم: «أقول لجماهير الأهلي تشجيعكم لنا سيكون حافزًا للظهور بشكل قوي خلال كأس العالم للأندية، وسنقاتل من أجل إسعادكم».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية| أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد

تحسن النتائج.. معتمد جمال يكشف تفاصيل تعاقده مع الزمالك

نجم الزمالك على رادار بيراميدز

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على فوز الأهلي بجائزة أفضل ناد بإفريقيا

بعد فوزه بالأفضل.. شبانة: هدف كهربا في الهلال زي الجملة الموسيقية

عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف آخر تطورات مرض العامري فاروق

شبانة: بيرسي تاو جاء من بعيد ليصبح أهم لاعبي الأهلي

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي لحصوله على جائزة أحسن ناد في أفريقيا

ترشيحاتنا

يجوز في حالتين.. متى يحق للمسلم الحسد ولا يكون مذنبا؟

غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيا .. الخميس

معتمد جمال يكشف مصير الثلاثي المتمرد مع الزمالك

كأس العالم للأندية| الشحات: تحقيق أرقام مميزة يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

انفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة اليمنية.. وأنباء عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر

كأس العالم للأندية| أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ