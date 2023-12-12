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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر يطالب الجمهور بالدعاء للعامري فاروق

صدى البلد

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة جمهورة بالدعاء للعامري فاروق عبر حسابة بموقع فيسبوك.

 

و كتب فرج عامر : الدعاء لنائب رئيس الاهلي الوزير العمري فاروق بالشفاء العاجل وعودتة لاسرتة ولنادية.

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جمهور الفريق الأحمر استقبل اللاعبين والجهاز الفني بحفاوة كبيرة لدى وصولهم إلى فندق الإقامة بمدينة جدة، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز للمواجهة القادمة سواء اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 

وقال شوقي المتواجد مع بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "هناك حالة تركيز كبيرة لدى اللاعبين، والجميع يعلم مدى المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأتمنى أن يكونوا عند حسن ظن الجميع في كأس العالم للأندية".

 

وأضاف: "استقبلنا خبر فوزنا بالجوائز الخاصة من الكاف بسعادة بالغة، وسنؤجل أي احتفالات بتلك الجوائز في الوقت الحالي، خصوصا أن هناك تركيز شديد على مواجهات كأس العالم للأندية".

 

وأكمل: "نثق في وجود إقبال جماهيري من مشجعي النادي الأهلي لحضور المواجهة القادمة في مونديال الأندية".

 

وواصل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "الفيفا دائمًا يطلب وجود منسق طبي مع بعثة أي فريق في المونديال وهو شرط أساسي.. وهذه الأمور تخص للتنسيق الكامل مع الفيفا في بعض الملفات وليس للإصابات، وكذلك الالتزامات الخاصة على الجهاز الطبي، ومسئولية الإصابات الخاصة باللاعبين تكون مسئولية طبيب الفريق، وأتمنى عودة المصابين بشكل سريع".

 

وتحدث شوقي عن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وقال: "نتمنى له الشفاء العاجل، ولكن الغيبوبة لازالت مستمرة، والموضوع حاليا ليس طبي، وكل الأمل في كرم الله وأن يتعافي سريعًا".

 

وأتم: "سعيد بالتتويج بكأس السوبر في كرة اليد، وهو انجاز جيد للنادي، واللاعبين كانوا على قدر المسئولية"

تصريحات فرج عامر العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق يتعرض لوعكة صحية

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