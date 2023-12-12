عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على  نطاق واسع عبر تطبيق الانستجرام الكثير من الجدل حيث وثق مقطع الفيديو قيام أحد المواطنين الألمان بتمزيقه لجواز سفره وذلك وسط الشوارع.

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

ووثق مقطع الفيديو المواطن الألماني وهو يجوب في الشوارع ويعلن عن قيامه بتمزيق جواز سفره وذلك احتجاجا على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات إسرائيلية مستمر أودت بحياة آلاف المواطنين بدءا من شهر أكتوبر الماضي.

أشار المواطن الألماني أنه قد قرر تمزيق جواز سفره الألماني كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها 

وقد استمر المواطن الألماني بعد تقطيعه لجواز السفر في دعم الأراضي الفلسطينية قائلا فلسطين حرة أوقفوا الإبادة الجماعية.

جواز سفره الشعب الفلسطيني هجمات إسرائيلية الأراضى الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بسبب تصرف مفاجئ من ناخبة.. أحمد موسى يصفق على الهواء| شاهد

أخبار الفن| طلاق مطرب شهير.. أحمد البدرى في حالة حرجة.. التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

بسبب حقيبة.. حفل زفاف نجلي رجلي أعمال شهيرين بتركيا يثير ضجة

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أونروا: الفلسطينيون يتضورون جوعا مع احتدام الحرب في غزة.. ومخاوف من التهجير

هل يجوز قصر الصلاة الفائتة.. دار الإفتاء تجيب

أخبار التكنولوجيا| غزة والتعويم على رأس قائمة بحث جوجل في مصر.. وتطبيقات يجب حذفها فورا من هاتفك

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ