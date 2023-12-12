فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق الانستجرام الكثير من الجدل حيث وثق مقطع الفيديو قيام أحد المواطنين الألمان بتمزيقه لجواز سفره وذلك وسط الشوارع.

ووثق مقطع الفيديو المواطن الألماني وهو يجوب في الشوارع ويعلن عن قيامه بتمزيق جواز سفره وذلك احتجاجا على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات إسرائيلية مستمر أودت بحياة آلاف المواطنين بدءا من شهر أكتوبر الماضي.

أشار المواطن الألماني أنه قد قرر تمزيق جواز سفره الألماني كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها

وقد استمر المواطن الألماني بعد تقطيعه لجواز السفر في دعم الأراضي الفلسطينية قائلا فلسطين حرة أوقفوا الإبادة الجماعية.