رشا مجدي: أجمل ما فى الانتخابات أن كل المصريين لديهم إصرار على المشاركة

قالت الإعلامية رشا مجدي: “أجمل ما فى الانتخابات أن كل المصريين لديهم حرص وإصرار على المشاركة وأنهم نازلين لمصر، وهذا إحساس جسدوه، وحاجة أكيد تفرح أمنا كلنا مصر”.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة عبر قناة “صدي البلد”: “الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت تعلن عن نسب الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وبالنسبة لنا كان شئ مفرح، حيث أنه بالأمس كان هناك ارتفاع فى نسب المشاركة فى الإنتخابات وصلت خلال اليومين اللي فاتو لـ45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين”.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن الإقبال كان كثيفا على اللجان كلها، خاصة لجان المغتربين والوافدين، وكان عددها 360 لجنة ومتوزعة توزيعا جغرافيا جيد جدا على مستوى الجمهورية.