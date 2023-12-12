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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل عام النرويج.. صاروخ يمني يستهدف سفينة نفط إسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن قصفا صاروخيا يمنيا استهدف فجراً سفينة تنقل نفطا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي  وهي تحمل وترفع علم النرويج ما أدى إلى اندلاع النيران فيها و تضررها بشكل كبير.

وأشارت صحيفة" ليبانون نيوز " نقلا عن مصادرها إلى أن السفينة المحترقة أطلقت الكثير من نداءات الاستغاثة.

وذكرت الصحيفة ان الحوثيون يصدرون  بياناً مهماً خلال الساعات القادمة.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين اجبرت في وقت سابق سفينة أخري كانت متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر، وفق ما ذكر موقع بيبول ديسباتش.

وأعلنت الجماعة اليمنية في العاصمة صنعاء، عن إجبارها سفينة متجهة إلى إسرائيل على العودة يوم الأحد 10 ديسمبر أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر، لمخالفتها التحذيرات الصادرة منها.

كانت الحكومة اليمنية التابعة للحوثيين قد أعلنت يوم السبت أنها لن تسمح لأي سفن متجهة إلى إسرائيل أو عائدة منها بالمرور عبر باب المندب ، وهو المضيق الضيق الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب حتى تنهي إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وكان يحيى سريع، المتحدث باسم القوات الحوثية، قد أعلن السبت، أنهم سيستهدفون مثل هذه السفن بغض النظر عن جنسيتها.

لكن سريع قال إنه سيتم السماح للسفن المتجهة إلى غزة محملة بالإمدادات الإنسانية بالمرور. وقال أيضًا إن السفن غير المتجهة إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكنها مواصلة أنشطتها التجارية كما كانت من قبل.  

وفي نوفمبر قال الحوثيون إن السفن القادمة من إسرائيل هي أهداف مشروعة للهجوم. وفي وقت لاحق، استولوا على سفينة " جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واستهدفوا في الأيام الأخيرة عدة سفن أخرى متجهة إلى إسرائيل.

وبسبب هذه الهجمات، اضطرت العديد من السفن التجارية الإسرائيلية إلى تغيير مساراتها، حيث سجل ميناء إيلات الإسرائيلي خسارة بلغت حوالي 85٪ في أعماله وفقًا لتقارير وسائل الإعلام . كما أطلقت الحكومة التي يقودها الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إيلات.
 

 

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