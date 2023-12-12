بحماية مشددة من الاحتلال ..عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بإقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بباحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واستشهد 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهد مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة.