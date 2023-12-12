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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 أدعية نبوية تفتح أبواب الرزق وتقيك شر الظالمين.. داعية يكشف عنها

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن هناك 3 أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمين جدا، علينا أن نحرص على ترديديها حيث يفتح الله لنا بها الأبواب ويزيل عنا الأحقاد ويقينا شر الظالمين، ويأتينا بالأرزاق من حيث لا ندرى ولا تحتسب، ويعملون نشاطا في أجسامنا وهمه فى العبادة والصبر عن المعصية.

 وأضاف محمد أبو بكر أنه بترديدك لهذه الأدعية يغلق الله في وجهك أبواب المعصية ويفتح أبواب الطاعة.

وأوضح أن الأدعية هي:

1- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
 

 2- وهذا الدعاء علمه النبي لستنا فاطمة الزهراء ابنته وحبيبته “يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

3- دعاء قال النبي عنه إن الله يرزقك الخلق من خلاله، وهو تسبيح الخلائق كلها "سبحان الله وبحمده".

 

وتابع محمد أبو بكر: أنه كان هناك دعاء علمنا شيخنا إياه، لو داخلين على شخص خائفين ومرعوبين منه أو شخص خائف من أى شيء، فيقول يا بني الزم “اللهم اخرجنى من حول نفسي وقوتي إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين” وكنا إذا التزمناه نجد العجب العجاب بفضل الله سبحانه وتعالى.
ونصح محمد أبو بكر بحفظ هذه الأدعية وتحفيظها للأولاد والأهل، وأن نجعلها فى لساننا بمثابة الذكر الدائم حتى نصل بعون الله إلى ما نريد من فتح ومن صرف لكل شر.

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أذكار بعد صلاة الفجر فضلها عظيم


1- "قراءة آية الكرسي، بسم الله الرحمن الرحيم " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم(255) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم(256) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".

2- "قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات، بسم الله الرحمن الرحيم " قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد".

3- "قراءة سورة الفلق ثلاث مرات، بسم الله الرحمن الرحيم "قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد".

4-"قراءة سورة الناس ثلاث مرات، بسم الله الرحمن الرحيم " قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس * من شر الوسواس الخناس * الذي يوسوس في صدور الناس * من الجنة والناس".

5-قراءة خواتيم سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملآئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

محمد أبو بكر الداعية الإسلامي أدعية لجلب الرزق دعاء الرزق دار الإفتاء الأدعية محمد أبو بكر أذكار بعد صلاة الفجر فضلها عظيم

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