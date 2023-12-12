مستشار لجنة بكفر الشيخ يخرج لسيدة مسنة لمساعدتها على التصويت.. صور

في لفتة إنسانية، حرص المستشار محمد علي أبو اليزيد، رئيس اللجنة الفرعية رقم 13 ومقرها مدرسة فودة سلطان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الخروج لمساعدة سيدة مسنة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، اليوم، سير العملية الانتخابية، والتي تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح الحكومية وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ تجرى في 14 لجنة عامة، تضم 524 لجنة فرعية، من بينها 5 لجان للوافدين.

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