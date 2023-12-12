بمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحي.. مسيرة حاشده للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من مواطنى الدقهلية من مختلف الأعمار والفئات يتقدم رجال الدين الاسلامى والمسيحى لحث المواطنين على المشاركه فى التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .https://fb.watch/oTWfWqIIg-/?mibextid=Nif5oz

كما شارك فى المسيرة عدد من زملاء الوزارة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب وطلاب المدارس .

وكانت المسيرة قد انطلقت من ميدان الثورة بمدينة المنصورة حتى لجنة معهد المنصورة الأزهرى بشارع الجيش رافعين أعلام مصر مرددين هتاف " تحيا مصر انزل شارك " .

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا والتى تستمر حتى التاسعة مساءا فيما تشهد اللجان إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الفناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابيوهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة -وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل ، مضيفة الأوقاف 2 لجنة- وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

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