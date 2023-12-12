صحف الكويت| غارات لا تهدأ ومعارك عنيفة في غزة.. رفح تتحول إلى مخيم كبير.. استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة .. واستمرار الانتخابات الرئاسية بمصر

مجلس الوزراء اطمأنّ على استقرار الحالة الصحية للأمير

ولي العهد تسلّم الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الأول

السيسى للحكومة: يجب أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني

الأعلام تزيّن اللجان.. وظهور مكثّف للشباب في الانتخابات الرئاسية

الكويت تجدد مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

الجيش الصهيوني قتل 20 من جنوده بالخطأ

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

مدير مستشفى الكويت في رفح: نجري عمليات جراحية في أقسام الطوارئ دون تخدير

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 79.49 دولار

وزير الدفاع: إجراءات لجنة واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة

تناولت الصحف الكويتية تطورات الوضع في غزة المحاصرة إسرائيليا والانتخابات الرئاسية المصرية وصحة امير البلاد.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، على وقع اضراب شامل عمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وعددا من المدن العربية والإسلامية كالأردن ولبنان وتركيا، واصلت إسرائيل حربها الضروس على قطاع غزة رافعة عداد الضحايا والدمار الى ارقام قد توازي ما سجل في الحروب السابقة على القطاع مجتمعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان امس ان ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وعلى غرار الأيام الـ 66 التي سبقت، شهد قطاع غزة أمس غارات جوية إسرائيلية دامية وقصفا مدفعيا مكثفا، ترافق مع معارك عنيفة بعد أن أكدت حركة «حماس» أن الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين لديها لن يتم سوى من خلال مفاوضات وتبادل أسرى.

واستهدفت ضربات جديدة أمس وسط وشرق مدينة خان يونس التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال.

وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن «عشرات» القتلى في القطاع لا سيما في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا ومخيمي النصيرات والمغازي، فيما لايزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.

وعلى صعيد العمليات الميدانية، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن قتال عنيف في مدينة غزة بشمال القطاع، مشيرة الى قيامها بتفجير منزل كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على فتحة تؤدي إلى نفق تحت الأرض.

واعترفت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن 5 قتلى من الذين أعلن عنهم أمس لقوا مصرعهم في كمين قرب فتحة نفق في خان يونس.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن الجيش الإسرائيلي أنه أنزل إمدادات لوجستية من الجو لجنوده بخان يونس في أول عملية من نوعها منذ حرب لبنان عام 2006.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس عن سقوط شظايا صواريخ في حولون بضواحي تل أبيب، متحدثة عن «أضرار مادية وإصابة مدني بجروح طفيفة»، وتحدثت تقارير إعلامية عن اغلاق مطار تل ابيب لفترة بسبب صواريخ المقاومة.

مواجهات من المسافة صفر

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».



وفي وقت سابق، قالت القسام إنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وإنها أوقعت أفراد تلك القوة «بين قتيل وجريح»، مشيرة إلى أنها خاضت اشتباكات عنيفة من «المسافة صفر» مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأضافت أن عناصرها استهدفت بقذائف الهاون حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس.

امير الكويت

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري كلا من رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين ومقرر اللجنة النائب بدر نشمي والنائب حمد العبيد وأمين عام مجلس الأمة خالد أبوصليب، حيث قدموا له الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 2023.

اطمأن مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه الذي عقد أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الحالة الصحية للأمير الشيخ نواف الأحمد، وأنها بفضل الله عز وجل مستقرة، مبتهلا الى المولى العلي القدير أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

اوردت الصحيفة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشروعات التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

وأكد الرئيس السيسي أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.

وذكرت الصحيفة، شهدت مصر حالة من الزخم والمشاركة الكبيرة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 امس، إذ حرص المصريون على اختلاف مشاربهم وأعمارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، وسادت حالة من الوطنية بين الناخبين، في ظل حرص موظفي اللجان على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والسيدات.

ومثل اليوم الاول للاقتراع، فالوضع لم يختلف كثيرا، فقد شهدت اللجان حضورا مكثفا للنساء وكبار السن، لكن المشهد الأبرز هو الحضور الكبير للشباب في المشهد، وظهورهم بشكل مكثف، ما يعكس وعيهم الكبير بمدى أهمية المشاركة، وبحقوقهم السياسية. واصطفت حشود من الناخبين أمام اللجان بمختلف المحافظات مبكرا، قبل فتح أبوابها في اليوم الثاني للاقتراع، حيث بدأ توافد المواطنين إلى اللجان انتظارا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع.

وتجري اليوم وقائع الانتخابات الرئاسية في مصر في يومها الثالث.

وحرص الناخبون في الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تسير بشكل منضبط يتسم بالسلاسة ويتفق مع صحيح أحكام القانون والضوابط التي وضعتها الهيئة ودون معوقات تذكر.

من جهة اخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا ليبلغ 79.49 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 78.82 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتبلغ 76.03دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات لتبلغ 71.32 دولار.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في عضوية اللجنة إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة.



وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بعد أن انتقل المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة.

وكان رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المذكورة آنفا العميد حقوقي دكتور نواف العنزي قد صرح في وقت سابق بمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى اللجنة وأيضا إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.

قالت صحيفة الوطن، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنها تعارض الهدنة الكاملة.

وقال كيربي: "ما زلنا لا نؤيد هدنة عامة من شأنها أن تبقي سيطرة حماس على قطاع غزة. لكننا نؤيد تماما وقفات إنسانية إضافية. نحن نجري مفاوضات نشطة، وعندما أقول نشطة، أعني يوميا، مع شركائنا في المنطقة، مع الدول العربية وإسرائيل حول إمكانية استعادة الهدنة الإنسانية".

قال مدير مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح بقطاع غزة صهيب الهمص في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة مساء الإثنين إنه يتم إجراء العمليات الجراحية في أقسام الطوارئ دون تخدير.

وأوضح الهمص أن المستشفى يستقبل يومياً أكثر من ألف حالة إصابة بأمراض تنجم عن التكدس في مراكز الإيواء، مبينا أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دولياً، وتصلنا أشلاء يصعب التعرف على أصحابها.

قالت صحيفة القبس الكويتية، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس بجلسة سرية على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.

وكلف مجلس الأمة، لجنة ذوي الإعاقة دراسة «عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة».

كما أقر المجلس رسالة النائبين شـعيب شـعبان وحمـد المطـر بتكليـف لجنـة شـؤون البيئـة التباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وأيضا وافق مجلس الأمة على رسالة النائب مهلهـل المضـف بتكليـف لجنـة شـؤون البيئـة بحـث موضوعات خاصة بمناخ وبيئة البلاد.

وأقر المجلس طلب لجنـة التحقيـق فـي عـقـدي الكاراكـال واليوروفايتر إيـداع تقريرهـا فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في جلسة 19 ديسمبر.

في سياق آخر قالت القبس ان الكويت دعت لتحرك دولي ضد الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة علي بهبهاني أمس الاثنين أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند الخاص بالمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.

وقال بهبهاني إن الأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تلحق بالشعوب معاناة هائلة الأمر الذي يجعل المتضررين في أمس الحاجة للمساعدات الإغاثية مما يتطلب تنسيق الجهود الدولية لإيصالها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فحسب بل تهدد حياة عمال الإغاثة بمن في ذلك الموظفون التابعون لمنظمة الأمم المتحدة.

جددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل العائق الأكبر في عملية إيصال المساعدات الإنسانية في غزة.

أوردت الصحيفة، ذكر الجيش الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أنه تم قتل 20 جنديا بنيران صديقة وحوادث عسكرية منذ بداية الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة.

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت، العبرية نقلا عن جيش الاحتلال إحصائيات الخسائر في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الثلاثاء.

ولفتت الى أنه جرى تبادل لإطلاق نار مع عدد من الجنود تم تحديدهم كمقاومة فلسطينية عن طريق الخطأ، لافتة الى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من الجو، والدبابات، إضافة لتعرض بعضهم لإطلاق نار من مقاتلي الهندسة العسكرية.