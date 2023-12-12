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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الانتخابات الرئاسية انتصار عظيم وقفزة كبيرة في عالم الديمقراطية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الانتخابات الرئاسية هي انتصار عظيم للدولة المصرية والمواطن المصري؛ لأن مايحدث الآن هو قفزة كبيرة في عالم الديمقراطية وتحقيق وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة بما يتوافق مع الرؤية المصرية.
 

وأضاف “فارس” خلال حواره المذاع عبر فضائية سب بي سي، اليوم الثلاثاء، أن الملحمة العظيمة التي تهدها مصر بمشاركة كافة فئات الشعب هي دلالة تؤكد حرص وإدراك المواطن المصري لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
 

وأشار الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح وتحقيق ديمقراطية حقيقية وواقعية، حيث وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمس لـ 45%.

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