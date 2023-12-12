برلماني: الإقبال على الانتخابات الرئاسية «تاريخي» ويعكس شعور المصريين بالمسئولية

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال التاريخي من جانب المصريين علي الانتخابات الرئاسية يعكس شعور المصريين بالمسئولية تجاه وطنهم في ظل ما يتعرض له من تحديات وظروف إقليمية شديدة الحساسية والتعقيد، مشيرا إلي أن مشهد اصطفاف المصريين خلف دولتهم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصرية وملاحمه النضالية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار وطنه وسلامة أراضيه.

وقال «صبور»، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة ٤٥٪ من إجمالي أعداد المقيدين بجداول الناخبين بالانتخابات الرئاسية، يؤكد أننا علي أعتاب انتخابات تاريخية، بنسب مشاركة غير مسبوقة، داعيا جموع الشعب المصري بمواصلة الاحتشاد والمشاركة بفاعلية حتى يتمكن كل مصري من المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية تجري في مناخ من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، وهو ما بعث رسالة طمأنة للجميع بأن صوته مؤثر وقادر علي إحداث فارق حقيقي في العملية الانتخابية، التي تأتي بمشاركة وتفاعل حزبي غير مسبوق.