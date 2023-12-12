من داخل اللجان.. ازدحام بمدينتي في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية| صور

تشهد لجان مدينتي اليوم، الثلاثاء، ازدحاما كبيرا من الناخبين، حيث يواصل المواطنون توافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط حضور كبير وحرص على المشاركة، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد سكان مدينتي على اللجنة الانتخابية بمدرسة مدينتي للغات MLS للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجنة الانتخابية بمدينتي إقبالًا ملحوظًا من سكان المدينة من مختلف الأعمار، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط انتظام مختلف الخدمات لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

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وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.