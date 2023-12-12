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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون مشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية عن الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لتعزيز أطر التعاون القائمة مع محافظة طوكيو في مجال التعليم 

واستقبلت السفارة مؤخراً الدفعة الأولى من طلاب المدارس المصرية واليابانية المشاركة في برنامج محافظة طوكيو للتبادل الطلابي عن مراحل التعليم الثانوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

وقام السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، باستعراض نبذة تعريفية عن مستجدات العلاقات المصرية اليابانية على الصعيد التعليمي، أبرز خلالها نماذج التعاون الناجحة، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية EJS والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST التي باتت تتصدر ترتيب الجامعات المصرية في الوقت الحالي.


ويهدف برنامج التبادل الطلابي المذكور إلى تعريف الطلاب المشاركين بالثقافتين المصرية واليابانية ونظم التعليم الثانوي والفني المعتمد في كلا البلدين، إضافة إلى استطلاع منابر التعليم الجامعي الرئيسية بمصر واليابان، وذلك من خلال تنظيم زيارات تعليمية لعاصمتي البلدين إلى جانب المدن الرئيسية الأخرى لتفقد بعض المدارس الثانوية ولفيف من أبرز المعالم التاريخية والثقافية.


هذا وقد شمل برنامج زيارة الطلاب المصريين جولات في أربع مدارس ثانوية يابانية وغيرها من  المعالم التاريخية الهامة في العاصمة طوكيو، كما أنه من المقرر أن يقوم الطلاب اليابانيون خلال الأسبوع الجاري بزيارة مدارس WE للعلوم والتكنولوجيا وجامعتي القاهرة وEJUST ، فضلاً عن زيارات لمكتبة الاسكندرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة.


تجدر الإشارة إلى أن برنامج التبادل الطلابي تم التشاور بشأنه مع محافظة طوكيو أواخر العام الماضي، حيث قامت "يوريكو كويكي"، محافظ طوكيو، بطرح المقترح على وزير التربية والتعليم على هامش مشاركتهما في الدورة 27 لمؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وهو ما تمخض عنه لاحقاً إبرام أول بروتوكول للتعاون في مجال التبادل الطلابي بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة طوكيو فى مطلع العام الجاري.

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