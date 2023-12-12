منذ بداية العدوان.. جيش الاحتلال يغتال 86 صحفيا ويعتقل 6 آخرين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال 86 صحفياً وصحيفةً.

وقال الإعلامي الحكومي في غزة ، ببيان له " جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعمّد اغتيال (86 صحفياً وصحيفةً) خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة بهدف اغتيال الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات والأخبار إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي، ومحاولة لترهيب الصحفيين في الميدان وإجبارهم على السكوت والصمت، لكن الصحفيين الفلسطينيين ساهموا بشكل غير مسبوق في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وبكل شجاعة وجرأة وبطولة.

وأضاف البيان : وفي إطار محاربة الصحفيين الفلسطينيين فإن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام باعتقال خلال الحرب على غزة (6 صحفيين) ممن عرفت هوياتهم حتى الآن في خرق واضح وفاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفيين الحصانة القانونية خلال تغطية الأحداث الميدانية.

وتابع البيان : نرسل تحية إجلال وإكبار وتقدير إلى كل الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات والنشطاء الذين نجحوا بشكل كبير في تصدير الرواية الفلسطينية، وكسروا رواية الاحتلال "الإسرائيلي"، وفضحوا جرائم الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبات العالم كله يعرف الحقيقة.

وختم كذلك : نندد وندين بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال اغتيالهم أو اعتقالهم أو استهدافهم وإصابتهم، ونطالب كل الاتحادات والمنظمات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعالمية والإقليمية والعربية بإدانة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين الفلسطينيين والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والذين يتعرضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات.