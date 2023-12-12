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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: إقامة منطقة لوجستية للرمان في أسيوط

خلال المعرض
خلال المعرض

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان .


جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات الدورة الثامن للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات"فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي. 
 

وأضاف أن المنطقة ستتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان لافتا الى اننا نسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية .


وأوضح المصيلحي أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي مؤكدا ضرورة انشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة لصناعة وزراعة وتعبئة وتغليف لافتا الى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية  حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.


وأكد ضرورة رقمنة الاراضي والمنتجات الزراعية ليس فقط على مستوى التصدير ولكن لتضم كافة الحاصلات الزراعية التى يتم زراعتها على أرض مصر.


وأضاف أن القطاع الزراعي شهد خلال الفترة الماضية نموا كبيرا،مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات العاملة في القطاع لزيادة معدلات النمو ما يساعد في تحسين صادرتها في الأسواق  الخارجية.
 

وأشاد المصيلحي بتنظيم معرض"فود افريكا" مؤكدا أن المعارض هي القنوات اللازمة لتعريف العالم على منتجات البلاد،كما أنها بوابة لزيادة التصديرلافتا الى أن المعرض في دورته الحالية  لأول مرة يضم جمعيات وصناعات بسيطة وهي أساس التنمية الحقيقية

أسيوط الأسواق الخارجية التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التعبئة والتغليف

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