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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيادة الشاحنات.. جيش الاحتلال يبدأ تفتيش مساعدات غزة بمعبر كرم أبوسالم |فيديو

معبر كرم ابو سالم
معبر كرم ابو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل في محطة معبر كرم بن سالم الحدودي لتفتيش المساعدات المقرر تسليمها إلى قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يزعم جيش الاحتلال أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل زيادة عدد شاحنات المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة كل يوم.

وتقوم إسرائيل حاليا بتفتيش الشاحنات عند معبر نيتسانا الأصغر  الحدودي مع مصر قبل إرسالها إلى رفح.

وفي حين أن إسرائيل ستستخدم مرافق كرم أبو سالم لفحص الشاحنات، فإنها ستظل بحاجة إلى دخول غزة عبر رفح.

وذكرت وحدة "كوجات"، المعروفة بمكتب تنسيق الحكومة التابع لوزارة الدفاع الاسرائيلية، إنه "تم اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتوسيع حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، ونحن نثق في جميع التعديلات التي تم اجراؤها لتلقي المساعدات وتوزيعها".

وتضغط إدارة بايدن والمجتمع الدولي  على إسرائيل منذ أسابيع لفتح كرم أبو سالم، الذي كان في السابق معبر السلع الرئيسي في غزة. ومنذ بداية الحرب، دخلت جميع المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري، الذي من المفترض أن يكون للمشاة في المقام الأول.

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