الانتخابات الرئاسية بالجيزة.. إقبال متزايد بالقري ولمحات إنسانية من رجال الشرطة

إقبال غير مسبوق على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي، فضلًا عن لمحات إنسانية من رجال الشرطة تجاه الناخبين، هما مشهدان بارزان تسيدا العملية الانتخابية على مدار أيامه الثلاثة، وهو ما عكس حرص المواطنين الكبير على المشاركة في التصويت الذي سينتهي خلال ساعات.

المشاركة لم تقتصر على فئة معينة بقرى مدينة الحوامدية والعمرانية، فالطوابير أمام اللجان اكتظت بكبار السن والمرأة والشباب - بعضهم يصوت لأول مرة - وذوي الهمم.. كل أتى للمشاركة مستشهدًا بما نالته فئته من اهتمام ورعاية غير مسبوقين خلال السنوات الأخيرة، آملين في استمرار تلك الإنجازات، التي غيرت جودة حياتهم في قطاعات عدة.

وكان المشهد البارز الثانب على مدار الأيام الثلاثة، ألا وهو حرص رجال الشرطة على تيسير دخول كبار السن وذوي الهمم إلى لجانهم الفرعية، وبمجرد وصول أحد من هاتين الفئتين، يهرع رجال الشرطة إليه لتذليل أية عقبات أمام دخولهم اللجان، ليظهر بوضوح النهج الإنساني لرجال الشرطة إلى جانب واجبهم الأمني الاعتيادي.

وتضم محافظة الجيزة 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطني المحافظة بالانتخابات الرئاسية ، بجانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.