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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الان

قاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مسيرة حاشدة جمعت عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكافة كليات الجامعة؛ للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت المسيرة من مقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر حتي كليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

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وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد رسالة واضحة لكل المتربصين بوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبا على قلب رجل واحد.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي هي تعبير واضح عن إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

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