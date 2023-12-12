عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يقود مسيرة في حب مصر

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يقود مسيرة في حب مصر

 

نظم تعليم الأقصر  اليوم الثلاثاء مسيرة تحت شعار "في حب مصر"، خرج فيها الكثير من قيادات ورجالات التعليم بالمحافظة، يترأسهم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، يرفعون الأعلام، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

مجمع رهبان الأقصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

طافت المسيرة بعدد من اللجان الانتخابية لتشجيع الناخبين، منها لجنة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد محمود النوبي السيد الإعدادية بنات بالمريس والتابعتين لإدارة الطود التعليمية.

كما شارك في المسيرة هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والادارية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

ومن جانبه توجه خالد برسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة التربية والتعليم بالأقصر على جهودهم في إعداد المدارس على أعلى مستوى من النظافة والنظام لإقامة لجان انتخابية بها.

وفي السياق ذاته قال خالد "إنه لمن دواعي سروري أن تكون فئة المعلمين هي الفئة الأكثر تصويتاً في المحافظة، وهذا إن دل فإنما يدل على استشعار المعلم الأقصري لمسئوليته تجاه الوطن، وإيجابيته المستمرة مع كافة قضايا المجتمع".

IMG-20231212-WA0056
IMG-20231212-WA0056
IMG-20231212-WA0055
IMG-20231212-WA0055
IMG-20231212-WA0053
IMG-20231212-WA0053
IMG-20231212-WA0054
IMG-20231212-WA0054
IMG-20231212-WA0052
IMG-20231212-WA0052
IMG-20231212-WA0051
IMG-20231212-WA0051
IMG-20231212-WA0048
IMG-20231212-WA0048
الأقصر الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الرئاسية 2024 اللجان الانتخابية المشاركة الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ترشيحاتنا

السيسي: التعاون مع دول حوض النيل من ثوابت العمل المصري الأفريقي.. فيديو

المستشار بندارى: الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها

لم تحدث من قبل| الانتخابات الرئاسية 2024 على موعد مع رقم تاريخي في الإقبال.. 45% حتى أمس

أعصابي تعبت.. فيفى عبده: طبيبي نصحني بالذهاب لدكتور نفسى بسبب مشاهد غزة

كتائب القسام تعلن تفجير عبوتين في 10 جنود إسرائيليين بخان يونس

الأمين العام لـ«الشعب الجمهوري»: المصريون على قلب رجل واحد خوفا على وطنهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

فيديو

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ