وكيل تعليم الأقصر يقود مسيرة في حب مصر

نظم تعليم الأقصر اليوم الثلاثاء مسيرة تحت شعار "في حب مصر"، خرج فيها الكثير من قيادات ورجالات التعليم بالمحافظة، يترأسهم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، يرفعون الأعلام، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

طافت المسيرة بعدد من اللجان الانتخابية لتشجيع الناخبين، منها لجنة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد محمود النوبي السيد الإعدادية بنات بالمريس والتابعتين لإدارة الطود التعليمية.

كما شارك في المسيرة هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والادارية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

ومن جانبه توجه خالد برسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة التربية والتعليم بالأقصر على جهودهم في إعداد المدارس على أعلى مستوى من النظافة والنظام لإقامة لجان انتخابية بها.

وفي السياق ذاته قال خالد "إنه لمن دواعي سروري أن تكون فئة المعلمين هي الفئة الأكثر تصويتاً في المحافظة، وهذا إن دل فإنما يدل على استشعار المعلم الأقصري لمسئوليته تجاه الوطن، وإيجابيته المستمرة مع كافة قضايا المجتمع".

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