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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غزة في قلب مصر.. علم فلسطين يزين الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومرشح يرتدي كوفية الأشقاء

علم مصر وفلسطين
علم مصر وفلسطين

الانتخابات الرئاسية 2024 .. لليوم الثالث على التوالي يقدم الشعب المصري ملحمة وطنية في حب مصر ، حيث توافد الملايين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر الجديد 2024.

وفي ظل هذا الحدث الأضخم في مصر حالياً ، لم تغب القضية الفلسطينية عن أذهان المصريين ، وكانت حاضرة في الكثير من التفاصيل خلال العملية الانتخابية، للتأكيد على دعم مصر الكامل في كل الأوقات لأشقائنا في غزة . 

فريد زهران بالكوفية الفلسطينية

في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ، ظهر المرشح الرئاسي فريد زهران وهو يدلي بصوته في الانتخابات ، مرتدياً “ سكارف فلسطيني" تأكيداً على دعمه للقضية .

وقال زهران في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى :"أرتدي الكوفية تأكيدا للتضامن مع القضية الفلسطينية، وأن تغيير الأوضاع ليست في صالح مصر فقط، ولكن لصالح فلسطين، والمنطقة بأكملها".

ووجه حديثه للمواطنين: «إذا كنتم شايفين غزة مهمة للحد الذي يجعلكم تعزفون عن المشاركة، فلا بد من النزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وأن تهتموا بتغيير الوضع الداخلي في مصر أولا " . 

فريد زهران يدلي بصوته

ساندي تدلي بصوتها بالشال الفلسطيني

كذلك شاركت الفنانة ساندي بالإدلاء بصوتها في الانتخابات بإحدى اللجان في التجمع الخامس ، وفي لقطة مميزة ظهرت مرتدية الشال الفلسطيني لدعم القضية وتذكير المواطنين بها، وانتشرت صور ساندي بالشال الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي . 

ساندي ترتدي الشال الفلسطيني

علم فلسطين في انتخابات مصر 

كما شهدت العديد من اللجان ظهور علم فلسطين خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وقام الكثير من المواطنين برفع علم فلسطين أثناء ذهابهم للانتخاب والتصويت . 

وظهرت العديد من النساء والرجال في لجان محافظة أسيوط وهم رافعون علم فلسطين، وأيضاً ظهر العديد من الأطفال رافعين علمي مصر وفلسطين معاً وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللجان الانتخابية . 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس مصر الجديد القضية الفلسطينية فريد زهرن بالكوفية الفلسطينية فريد زهرن علم فلسطين في انتخابات مصر

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