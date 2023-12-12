مراسلة صدى البلد من بورسعيد: موقف إنساني من مستشار اللجنة تجاه سيدة مسنة

قالت رضدى نبيل مراسلة صدى البلد من محافظة بورسعيد، إن الشعب البورسعيدي لم يهدأ وتم انتظار افراده امام اللجان الإنتخابية أثناء استراحات السادة القضاة، منتظرين فتح اللجان مرة اخري للإقبال على الإنتخاب، لانه شعب محب للديمقراطية بطبيعته.



وأكدت مراسلة صدى البلد من خلال تصريحاته تليفزيونية، ان مختلف الأعمارشاركت في الانتخابات الرئاسية من نساء ورجال وشباب.

موقف إنساني من المستشار وقوات الأمن المساندة للمواطنين تجاه “سيدة مسنة” لم تتمكن من الوصول إلى لجنتها لكبر سنها



ونقلت نبيل موقف إنساني من ثم حدث أن سيدة مسنة لم تستطيع ماكثة داخل تاكسي ولم تستطع الوصول إلى اللجنة، فتدخلت قوات الأمن التى تعمل على مساعدة المواطنين عندما لاحظوا السيدة، فقاموا بأخذ بطاقتها ورقم لجنتها، وتم إبلاغ المستشار خالد أسعد، ومن ثم اقبل بنفسه من اللجنة ليساعد السيدة على الأدلاء بصوتها الانتخابي.



واشارت مراسلة صدى البلد، الى رغم برودة الجو ببورسعيد الا ان الشعب لم يهدأ سعيدا بالديمقراطية وخوض العملية الإنتخابية.