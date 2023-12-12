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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيير موعد انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، تغيير موعد بدء مباراة ليفربول وتشيلسي، المقرر لها في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب آنفيلد، معقل الريدز، مباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدرت الرابطة بيانًا، أكدت خلاله تغيير موعد المباراة، لتلعب يوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة 11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من الـ11 مساء من ذات اليوم.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول من البطولة، هذا الموسم، قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في قمة منافسات الجولة السابعة عشر، على ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بينما يقبع تشيلسي في المركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة.
 

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