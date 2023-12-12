كارول سماحة: شغلولي أغنية وحشاني بلادي وأنا بصوت في الانتخابات |فيديو

علقت الفنانة كارول سماحة على مشاركتها وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد اليوم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة.

وقالت كارول سماحة إنها تصوت في الانتخابات لأول مرة بعد حصولها على الجنسية المصرية، ورغم مشاركتها في الانتخابات أكثر من مرة في لبنان، إلا أن الوضع في مصر مختلف.

وأوضحت كارول سماحة:" شغلولي أغنية وحشاني بلادي لما دخلت اللجنة واتكسفت.. وحسيت إنه حتى بالانتخابات مصر هي بلاد الفرح والاحتفال حاجة غريبة وحلوة في نفس الوقت".

توجهت كارول سماحة وزوجها ظهر اليوم لأحد لجان التصويت الانتخابية في محافظة الجيزة للمشاركة هذا الاستحقاق الدستوري، وحث الثنائي الجميع على ضرورة النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم.

وقال وليد مصطفى في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته: "أدعو الشباب وكل المصريين للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يضمن لمصر بناء مستقبلها والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة".

من جانبها، أعربت كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها مواطنة مصرية تحمل الجنسية المصرية.

وقالت في تصريحات لها: "سعيدة بالمشاركة واختيار رئيس مصر القادم، وأدعو الجميع للمشاركة والتصويت".