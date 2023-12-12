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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد مصطفى وزوجته كارول سماحة يصوتان في الانتخابات الرئاسية

كارول سماحة وزوجها
كارول سماحة وزوجها

أدلى رجل الاعمال وليد مصطفى وزوجته الفنانة كارول سماحة الحاصلة على الجنسية المصرية بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوجه الثنائي لأحد لجان التصويت الانتخابية في محافظة الجيزة للمشاركة هذا الاستحقاق الدستوري، وحث الثنائي الجميع على ضرورة النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم.

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وقال وليد مصطفى في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته: "أدعو الشباب وكل المصريين للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يضمن لمصر بناء مستقبلها والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة".


من جانبها، أعربت كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها مواطنة مصرية تحمل الجنسية المصرية.

 وقالت في تصريحات لها: "سعيدة بالمشاركة واختيار رئيس مصر القادم، وأدعو الجميع للمشاركة والتصويت".

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