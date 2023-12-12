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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى عبد الغني تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نشرت الفنانة مني عبد الغني عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” اثناء الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية . 

ودعت مني عبد الغني خلال الفيديو الناخبين على النزول والتصويت حتي يكون لهم الحق بعد ذلك فى محاسبة المسؤول أو المطالبة باي أمر . 

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كشفت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني عن رفضها قبول أي هدايا في عيد ميلادها وطالبت بدعم غزة وأهالينا في فلسطين.

وقالت "عبدالغني" خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه مع الإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنها جمعت المال الخاص بعيد الميلاد بالفعل وتم التبرع به لدعم غزة، مضيفة أن خالتها عمرها أكثر من 80 عامًا ولا تنام بسبب ما يحدث في فلسطين وغزة وتعمل لأجل الواجب وتقديم الدعم لأهل غزة.  

وشددت على أن الناس يجب أن تتكاتف لأجل فلسطين وتقديم المساعدات إلى غزة، سواء من خلال مناسبات أو عمل مجموعات أو مؤسسات المجتمع المدني فهناك طرق عديدة للتبرع. 

من جهتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين إن ما يحدث في فلسطين يؤثر في النساء بشكل خاص لمشاعرهن وسرعة تأثرهن، مشددةً على أن النساء لا يعشن في كوكب آخر بل يشعرن بكل ما يحدث في فلسطين وغزة، مؤكدةً أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اجتماعي ولا يخاطب النساء فقط لهذا لا يمكن أن لا يركز على الوضع في فلسطين.

وتابعت أن النساء متواجدات في حملات التبرع بالدم أو في تقديم كل ما يمكن لأجل فك كرب أهل غزة، مشددةً على أنه في النهاية جميعنا بشر.

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