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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يتجنب التقاط صور مشتركة مع زيلينسكي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز" الأمريكية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، تجنب اليوم الثلاثاء، التقاط صور مشتركة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماعه مع زعماء الكونجرس الأمريكي.

ونشر مكتب جونسون نشر مع ذلك صورة من اجتماعه الخاص مع زيلينسكي، لكن خارج هذا اللقاء، لم يتم التقاط صورة معه، على عكس الأعضاء الآخرين في قيادة الكونجرس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن أعضاء الكونجرس الأمريكي ينتظرون استراتيجية واضحة للموافقة على المساعدات لأوكرانيا، في حين أن الإجابات غير كافية.

وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "نحتاج إلى استراتيجية واضحة تمكن أوكرانيا من الفوز، وحتى الآن الإجابات غير كافية، فهي لم تعطنا الوضوح والتفصيل الذي طلبناه مرارا وتكرارا".

زيلينسكي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس

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