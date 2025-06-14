وجهي احمر فجأة.. مفيدة شيحة تروي أصعب موقف لها في رحلة الحج

روت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل رحلتها في اداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن ما فاجأني في الحج هو سهولة الوقوف على جبل عرفات.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الموضوع لم يكن شاق بعد عرفات، والطواف كان متعة، وكنت في غاية السعادة في رحلة الحج، متابعة أن أصعب يوم في رحلة الحج رمي الجمرة الكبرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتخطى الـ 51.

وتابعت مفيدة شيحة، أن وجهي احمر لدرجة كبيرة بشكل مفاجئ وكانت تضع مياه على وجهها، مؤكدة أن أصعب يوم في الجج هو يوم رمي الجمرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.