قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عطل فني.. جيش الاحتلال يكشف سبب فشل نظام الإنذار الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن خللًا فنيًا في نظام الإنذار كان السبب وراء الفشل في إطلاق صافرات التحذير خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف تل أبيب ليل الجمعة، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة في المدينة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العطل منع صدور الإنذارات في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الخلل ومعالجته.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية جديدة داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت مواقع في عدة مدن من بينها كرمنشاه، عبادان، وبروجرد، في إطار الرد على الهجمات التي نفذتها طهران.

وكانت إيران قد أطلقت عددًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 172 آخرين. وتركّزت الضربات على مدن رئيسية كتل أبيب والقدس، ما تسبب في دوي انفجارات عنيفة دفعت آلاف المدنيين للجوء إلى الملاجئ.

وشهدت تل أبيب هجمتين صاروخيتين متتاليتين، أصابت خلالهما عدة صواريخ أهدافًا مباشرة، من بينها مبنى شاهق أدى انهيار أجزاء منه إلى محاصرة عدد من السكان داخله. كما سُجّلت أضرار جسيمة في مبانٍ مجاورة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ من قبل فرق الجبهة الداخلية.

وأعلنت بلدية تل أبيب عن نقل السكان الذين تم إجلاؤهم إلى مراكز استقبال مؤقتة، بينما تستمر فرق الطوارئ في تفقد المباني المتضررة والبحث عن ناجين.

الهجمات الإسرائيلية داخل إيران

وفي المقابل، شنت إسرائيل هجمات جوية بواسطة طائرات حربية ومسيرات هجومية قالت إنها كانت مخزنة مسبقًا داخل إيران، مستهدفة منشآت نووية ومقار عسكرية عليا. وأسفرت هذه الضربات، وفق إعلان رسمي إيراني، عن مقتل 78 شخصًا وإصابة 329 آخرين، بينهم قيادات في الحرس الثوري والبرنامج النووي الإيراني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم الصاروخي الإيراني نظام الإنذار تل أبيب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

ممفيس للأدوية

وزير قطاع الأعمال : دعم السوق المحلي بأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة

وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة

وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية

جانب من الزيارة

وزير البترول يزور موقع بتروشهد بالصحراء الغربية وبتفقد سير العمليات الإنتاجية

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد