جيش النيجر: القوات الفرنسية تغادر نيامي في 22 ديسمبر الجاري

أعلن جيش النيجر، اليوم الثلاثاء، أن جميع الجنود الفرنسيين، سيغادرون البلاد بشكل نهائي بحلول 22 ديسمبر الجاري، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وتسبب الانقلاب العسكري بالنيجر في 26 يوليو الماضي، في توتر العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي طالبت بالتدخل العسكري لإجهاض تحركات الجيش ضد الرئيس المعزول محمد بازوم.

وكانت القوات الفرنسية في النيجر البالغ قوامها 1500 جندي يتمركزون في العاصمة نيامي، داخل قاعدة عسكرية، تظاهر أمامها أكثر من مرة شعب النيجر مطالبين برحيلهم.

وقاد عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا ضد الرئيس محمد بازوم، وأعلنت نيامي إلغاء العديد من الاتفاقيات مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتحركت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" ضد الانقلاب في النيجر، وهددت بالتدخل العسكري لإعادة بازوم إلى الحكم بالقوة إلا أن كل هذه التهديدات من جانب "إيكواس" لم تتحقق.