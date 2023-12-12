إحباط تهريب أسلحة بشرق السودان لصالح الدعم السريع

تمكن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء من إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى قوات الدعم السريع، عبر زوارق بشرق السودان.

وكشفت مصادر عسكرية، أن استخبارات الجيش السوداني ضبطت شحنتي أسلحة دخلت من دولة مجاورة لصالح قوات الدعم السريع بمجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بولاية القضارف شرقي البلاد.

وأوضحت المصادر العسكرية لصحيفة "سودان تريبيون" أن شعبة استخبارات الفرقة الحادية عشر بخشم القربة التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، تمكنت من إحباط دخول شحنتي سلاح بسهل البطانة ومحلية نهر عطبرة قادمة من احدى دول الجوار في طريقها الى قوات الدعم السريع.

وأشارت المصادر إلى أن شحنتي الأسلحة دخلت إلى السودان عبر قوارب بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، حيث تمكنت الاستخبارات من نصب كمين والقبض على شحنة الأسلحة الأولى- 85 بندقية آلية من طراز “جيم 3” – في منطقة السديرة محملة على متن شاحنة نصف نقل.

ووقع اشتباك مع المهربين مساء أمس الإثنين بعد مطاردة استمرت لعدة ساعات.

وبعدها نجحت استخبارات الفرقة الحادية عشرة بخشم القرية في إحباط دخول الشحنة الثانية للأسلحة إثر كمين في منطقة جبل الضرى وتم ضبط 107 بندقيات آلية بعد معركة أصيب فيها أحد الجنود.

وأكدت المصادر أن شحنتي الأسلحة دخلت البلاد لصالح قوات الدعم السريع بدعم من دولة عربية – لم يسمها – وعبرت إلى السودان عن طريق دولة مجاورة – لم يسمها أيضا -.

وأشار إلى أن عملية التهريب تمت وفق تنسيق كامل بقصد تسليم الأسلحة إلى مجموعة من قوات الدعم السريع هاجمت قسما للشرطة في سهل البطانة الأسبوع الماضي ومن ثم إدخال الأسلحة المهربة إلى العاصمة الخرطوم.

ويمتد سهل البطانة شرقا من ولاية الجزيرة مرورا بولاية الخرطوم وحتى ولاية نهر النيل في شمال السودان.