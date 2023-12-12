عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط تهريب أسلحة بشرق السودان لصالح الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

تمكن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء من إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى قوات الدعم السريع، عبر زوارق بشرق السودان.

وكشفت مصادر عسكرية، أن استخبارات الجيش السوداني ضبطت شحنتي أسلحة دخلت من دولة مجاورة لصالح قوات الدعم السريع بمجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بولاية القضارف شرقي البلاد.

وأوضحت المصادر العسكرية لصحيفة "سودان تريبيون" أن شعبة استخبارات الفرقة الحادية عشر بخشم القربة التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، تمكنت من إحباط دخول شحنتي سلاح بسهل البطانة ومحلية نهر عطبرة قادمة من احدى دول الجوار في طريقها الى قوات الدعم السريع.

وأشارت المصادر إلى أن شحنتي الأسلحة دخلت إلى السودان عبر قوارب بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، حيث تمكنت الاستخبارات من نصب كمين والقبض على شحنة الأسلحة الأولى- 85 بندقية آلية من طراز “جيم 3” – في منطقة السديرة محملة على متن شاحنة نصف نقل.

ووقع اشتباك مع المهربين مساء أمس الإثنين بعد مطاردة استمرت لعدة ساعات.

وبعدها نجحت استخبارات الفرقة الحادية عشرة بخشم القرية في إحباط دخول الشحنة الثانية للأسلحة إثر كمين في منطقة جبل الضرى وتم ضبط 107 بندقيات آلية بعد معركة أصيب فيها أحد الجنود.

وأكدت المصادر أن شحنتي الأسلحة دخلت البلاد لصالح قوات الدعم السريع بدعم من دولة عربية – لم يسمها – وعبرت إلى السودان عن طريق دولة مجاورة – لم يسمها أيضا -.

وأشار إلى أن عملية التهريب تمت وفق تنسيق كامل بقصد تسليم الأسلحة إلى مجموعة من قوات الدعم السريع هاجمت قسما للشرطة في سهل البطانة الأسبوع الماضي ومن ثم إدخال الأسلحة المهربة إلى العاصمة الخرطوم.

ويمتد سهل البطانة شرقا من ولاية الجزيرة مرورا بولاية الخرطوم وحتى ولاية نهر النيل في شمال السودان.

تهريب أسلحة بشرق السودان الدعم السريع الجيش السوداني قوات الدعم السريع شرق السودان القضارف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

إجراء جديد من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

إقبال كبير| محافظ الإسكندرية يشيد بالوعي السياسي وسير العملية الانتخابية.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ